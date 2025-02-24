Şanlıurfa'da kağıt ve plastiklerin toplandığı geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Eyyubiye ilçesi Asya Mahallesi'nde kağıt ve plastiklerin toplandığı tesiste akşam saatlerinde çıkan yangın söndürüldü. Yangına 14 araçla toplam 23 itfaiye personelinin müdahale ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?