Şanlıurfa'da Göçükte 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan ve yapılan çalışmalar sonucu kurtarılan 4 işçiden 3'ü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

İşçiler göçük altından kurtarıldı

Göçük altında kalan 1 işçi olaydan hemen sonra kurtarılırken, diğer 3 işçi ise ekiplerin çalışmaları sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı. Ağır yaralı olarak göçük altından kurtarılan işçilerden Engin Çekiç, Kadir Altınöz ve Halil Kartalmış sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 işçi hayatını kaybetti

Ağır yaralı işçiler Engin Çekiç, Kadir Altınsöz ile Halil Kartalmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.