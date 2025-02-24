Bitişik 2 iş yeri alev alev yandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da alev alan iki iş yeri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının sabotaj sonucu çıktığı ifade edildi.
Edinilen bilgiye göre, yangın gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Karakoyunlu Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre bitişik haldeki iki iş yerinde yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
İlk incelemede sabotaj olabileceği yönünde belirtilerin olduğu yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da İki İş Yeri Yandı - Son Dakika
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