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Şanlıurfa'da ilginç görüntüler - Son Dakika
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Şanlıurfa'da ilginç görüntüler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şahıs, traktörlerle çekilen helezon makinesini otomobile bağlayarak çekti. Hayvan pazarından alınan küçükbaş hayvanın ise arabanın arka koltuğunda seyahat etmesi dikkat çekti.

Şanlıurfa\'da ilginç görüntüler
20.12.2023 - 10:58,  Güncelleme: 11:00
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şahıs, traktörlerle çekilen helezon makinesini otomobile bağlayarak çekti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Başka bir görüntüde ise hayvan pazarından alınan küçükbaş hayvanın arabanın arka koltuğunda seyahat etmesi dikkat çekti.

Şanlıurfa Siverek- Viranşehir karayolunda bir şahıs, normalde traktörlerle çekilen helezon makinasını otomobile bağlayarak çekti. İlginç anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Başka bir görüntüde ise hayvan pazarından alınan küçükbaş hayvanın arabanın arka koltuğunda seyahat etmesi dikkat çekti.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler hem güldürdü hem de düşündürdü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da ilginç görüntüler - Son Dakika


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