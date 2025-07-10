Şanlıurfa\'da Kamyon Devrildi

Şanlıurfa'da sağlık görevlileri, devrilen kamyonun camını kırarak yaralı sürücüyü çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Aşık Mahallesi yakınlarında yaşandı. İnşaat alanına dolgu malzemesi taşıyan Şakir U.'nun kullandığı 41 NU 007 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, sürücüye ulaşmakta zorlanınca kamyonun tepesine çıkıp sürücü kabinine girdi. Yaralıyı çıkartmak için de sağlık görevlilerinden biri, camı kırmak zorunda kaldı. İlk müdahalesi kamyonun kabininde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA