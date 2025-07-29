Şanlıurfa'da kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaybolan gencin cesedi bulundu

Şanlıurfa\'da kaybolan gencin cesedi bulundu
29.07.2025 17:17
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Sulama kanalında kaybolan Mehmet Fatih Yıldız'ın cesedi 70 km uzakta bulundu, soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Cuma günü Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin yakınlarından geçen sulama kanalına girdiği öne sürülen Mehmet Fatih Yıldız'ı (27) arama kurtarma çalışmaları dört gündür devam ediyordu.

Kaybolduğu yerden 70 kilometre uzaklıkta bulundu

Haliliye ilçesinde akıntıya kapılan Yıldız'ın cesedi, arama çalışmaları sonucu Dalgıç Polis ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri tarafından yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Harran ilçesine bağlı Meydankapı Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bulundu.

Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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