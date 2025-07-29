Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Cuma günü Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin yakınlarından geçen sulama kanalına girdiği öne sürülen Mehmet Fatih Yıldız'ı (27) arama kurtarma çalışmaları dört gündür devam ediyordu.
Kaybolduğu yerden 70 kilometre uzaklıkta bulundu
Haliliye ilçesinde akıntıya kapılan Yıldız'ın cesedi, arama çalışmaları sonucu Dalgıç Polis ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri tarafından yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Harran ilçesine bağlı Meydankapı Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bulundu.
Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?