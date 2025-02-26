Şanlıurfa\'da Kaza: 3 Yaralı

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Şanlıurfa'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale çevre yolunda yaşandı. Sürücüleri öğrenilemeyen 31 APF 400 plakalı araç ile 06 FF 8416 plakalı araç çarpıştı. Kazada İsmail B., Hüseyin S. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA