Şanlıurfa'da Kırlangıç Kurtarıldı

Şanlıurfa'da demir boruya sıkışan kırlangıç kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yangın merdivenindeki demir boruya sıkışan kırlangıç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın yangın merdivenin demir borusu içerisinden ses geldiğini belirten vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, demir boruyu spiral ile keserek içeride sıkışan yavru kırlangıcı çıkararak doğaya saldı. Vatandaşlar kırlangıcı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.