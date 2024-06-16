Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcuya girerek 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı. Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

16.06.2024 15:20
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi üzerinde yaşandı. Yüzü maskeli 2 şahıs, Bedrettin T.'ye ait kuyumcu dükkanına girerek içerdekilere ateş açtı. Saldırıda Eyüp Advanlı ve Nurullah Tart hayatını kaybederken İbrahim Halilullah T. ise yaralandı.

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Saldırıya ait kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü maskeli bir şahıs içeri girip birini vuruyor. Daha sonra içeri giren Nurullah Tart'ın saldırganın üzerine atlıyor. İkili arasında yaşanan boğuşmada silahı Nurullah Tart'a doğrultan saldırgan, onu da vurduktan sonra dükkandan ayrılıyor.

Şanlıurfa\'da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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