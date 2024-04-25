Şanlıurfa'da Markette Kaşar Hırsızlığı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Markette Kaşar Hırsızlığı

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Şanlıurfa'da bir markette meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsız, 2 adet 2 kiloluk kaşar peynirini pantolonuna gizleyerek marketten çaldı. Market çalışanları durumu fark ederek polise haber verdi.

25.04.2024 14:10  Güncelleme: 14:11
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Şanlıurfa'da markette kaşar hırsızlığı kamerada

2 kiloluk kaşarları pantolonuna saklayıp çaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da girdiği marketten 2 adet 2 kiloluk kaşar peynirini pantolonuna içine gizleyerek çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesindeki bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren, ismi öğrenilemeyen hırsız, reyonların arasında dolaşırken 2 adet 2 kiloluk kaşar peynirini aldı. Çevreyi kontrol eden şüpheli, peyniri pantolonun içine koyarak marketten çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden market çalışanları polise haber verdi. Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Market müdürü Mustafa Kemal Erten, 2 kiloluk 2 adet kaşarı pantolonuna koyan hırsızın görüntülerini izleyince şoka uğradıklarını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Markette Kaşar Hırsızlığı - Son Dakika

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