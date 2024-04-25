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Şanlıurfa'da markette kaşar hırsızlığı kamerada

2 kiloluk kaşarları pantolonuna saklayıp çaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da girdiği marketten 2 adet 2 kiloluk kaşar peynirini pantolonuna içine gizleyerek çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesindeki bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren, ismi öğrenilemeyen hırsız, reyonların arasında dolaşırken 2 adet 2 kiloluk kaşar peynirini aldı. Çevreyi kontrol eden şüpheli, peyniri pantolonun içine koyarak marketten çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden market çalışanları polise haber verdi. Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Market müdürü Mustafa Kemal Erten, 2 kiloluk 2 adet kaşarı pantolonuna koyan hırsızın görüntülerini izleyince şoka uğradıklarını belirtti.