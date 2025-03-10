Şanlıurfa'da Minibüs Kazası - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Minibüs Kazası

Kontrolden çıkan minibüs kayalıklara çarparak kazaya sebep oldu, 2 kişi yaralandı.

10.03.2025 21:27
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Şanlıurfa'da minibüsün kayalıklara çarpma anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kontrolden çıkan minibüsün yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Fırat Y. idaresindeki 48 UC 443 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı şeride geçti ardından da kayalıklara çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ile yanında bulunan Eyüp K. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Minibüs Kazası - Son Dakika

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