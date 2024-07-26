Şanlıurfa'da Ormanlık Alan Alevlere Teslim Oldu

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Ormanlık alan alevlere teslim oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi yakınlarında yaşandı. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye 6 tane belediyeye ait itfaiye aracı, Organize Sanayi Bölgesi'ne ait 2 itfaiye aracı, 10 tanker ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 araçla müdahale edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma devam ediyor.