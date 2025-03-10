Şanlıurfa'da Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Otomobil Alev Aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye müdahale etti, araç kullanılamaz hale geldi.

10.03.2025 23:18
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Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti-Birecik karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki Fatih E.'ye ait 01 AHZ 401 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı. Sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında araçta zaman zaman yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Otomobil Alev Aldı - Son Dakika

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