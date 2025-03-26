Şanlıurfa'da Otomobil Yangını

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, iddiaya göre bir anda alev almaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.