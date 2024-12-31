Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada - Son Dakika
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Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi, husumetlisini pompalı tüfekle vurdu. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

31.12.2024 16:05
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İ.K., husumetlisi Mahmut A. ile tartışmaya başladı.

SİLAHI ÇEKİP GÖĞSÜNDEN VURDU

Tartışma sonrası İ.K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Mahmut A.'yı göğsünden vurdu. Yere yığılarak ağır yaralanan Mahmut A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bölgede inceleme çalışmaları yaparak, İ.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Cemil Moroglu:
    medeniyetin başkenti gericilerin yuvası Şansızurfa’da sıradan bir gün. 57 13 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    devlet görevlileri haricinde, silah taşıyanlar çoğunluğu korkak kin ve nefret taşiyanlardır. 55 0 Yanıtla
  • Apple User:
    Ülkede yönetim yokki texas geçti 41 9 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Moda oldu herkes bam güm 40 1 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    can almak o kadar basit oldu ki kimse cezadan korkmuyor kısas şart ki kimse cesaret edemesin 39 1 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Magandalardan, bu yabanilerden , bu eğitilemeyen ilkel gürühtan vatandaşları kim koruyacak. hukuk sadece sonuçlanmış eylemin cezasını vermeye döndü. 28 0 Yanıtla
  • Derviş:
    sanki başka ülkelerde hiç olmuyor her şey toz pembe hayır her ülkede oluyor olaylar da bizim medya gibi her konuyu haber yapmıyorlar sadece müslüman lar yaparsa olay haber olarak yapıyorlar birde işlenen suçu hükumete asla yağmıyor lar suçu işleyen suçu 8 17 Yanıtla
  • Yusuf Yıldırım:
    Adam tüfek çekmiş, azına mermi sürüyor.. Halaa üzerine gitmeye el hareketi yapmaya devam ediyo... Hayret yaa... sonuç bu... 17 2 Yanıtla
  • murat atmaca:
    en azından ruhsatsız silah taşıyanlara,, temin edenlere caydırıcı cezalar gelmezse böle olaylar devam eder 15 0 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    içerde sürünür Sun maşallah sana 13 1 Yanıtla
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