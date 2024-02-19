Şanlıurfa'da tamirhanede çıkan yangında hurda LPG tankeri patladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da tamirhanede çıkan yangında hurda LPG tankeri patladı

Şanlıurfa\'da tamirhanede çıkan yangında hurda LPG tankeri patladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan bir tamirhanede çıkan yangında, hurda LPG tankeri patladı. Yangın kısa sürede tüm iş yerine sıçradı ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Patlamada şans eseri yaralanan olmadı, ancak iş yeri kullanılamaz hale geldi.

19.02.2024 16:08  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki sanayi sitesinde bir tamirhanede çıkan yangında dükkanda bulunan hurda LPG tankeri patladı.

Alınan bilgilere ve iddiaya göre Siverek eski sanayi sitesinde bulunan bir tamirhanede hurda LPG tankeri patladı. Yangın kısa sürede tüm iş yerine sıçradı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar yangına yakın bölgeden arabaları uzaklaştırırken iş yeri içinde bulunan akü ve yanıcı maddeler de ateş aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken de patlamaların yaşandığı görüldü. Patlamada şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken iş yeri kullanılamaz hale geldi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, İtfaiye, Olay, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da tamirhanede çıkan yangında hurda LPG tankeri patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:44:50. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tamirhanede çıkan yangında hurda LPG tankeri patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement