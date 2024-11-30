Şanlıurfa\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, farklı silahlara ait 19 şarjör, 2 balistik yelek ve 2 bin 77 merminin ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA