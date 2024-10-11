Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 4 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 4 gözaltı

Jandarma, yapılan operasyonda 4 zanlıyı gözaltına alarak cephanelik benzeri mühimmat ele geçirdi.

11.10.2024 19:08
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Jandarma cephanelik ele geçirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda cephaneliği andıran mühimmat ele geçiren ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Haliliye İlçesine bağlı Koçak ve Kepez Mahalleleri ile Viranşehir ilçesi Tepedüzü Mahallesinde 4 ayrı adreste yapılan aramalarda 3 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 1 adet silah üstü lazer, 2 adet el dürbünü, 2 adet tüfek dürbünü, 992 adet mermi, 71 adet boş kovan, 22 adet şarjör, 6 adet alev gizleyen, 1 adet G-3 piyade tüfeği tetik tertibatı, 3 adet AK-47 Kalaşnikof icra yayı mili ve harbisi, 11 adet AK-47 Kalaşnikof el kundağı ve tutamağı, 1 adet AK-47 Kalaşnikof mekanizması, 3 adet AK-47 Kalaşnikof mekanizma üst kapağı, 2 adet AL-47 Kalaşnikof gaz piston kapağı, 4 adet AK-47 Kalaşnikof seyyar ve ahşap dipçik, 4 adet AK-47 Kalaşnikof yerine getiren yay ve şarjör yayı, 6 adet kısa pikatinli ray, 3 adet tüfek nişangahı, 1 adet yivli namlu, 1 adet av tüfeği mekanizması, 7 adet silah parça aparatı, 20 adet silah sprey boya, 5 adet silah yağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 4 gözaltı - Son Dakika

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