Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Operasyon

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akçakale, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yasa dışı silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-1 piyade tüfeği, 1 adet mauser piyade tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet şarjör ve 4 bin 144 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.