Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonu: 13 tutuklama
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, "Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak, örgüt adına suç işlemek" suçları ile ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol olmak şartıyla 7'si ise serbest bırakıldı.
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