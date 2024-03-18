Şanlıurfa'da tehlikeli yolculuk kamerada
Otomobilin üzerinde yolculuk yaptı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir şahsın otomobilin bagaj kapağının üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Karakoyunlu Mahallesi İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. Bir şahıs, seyir halindeki bir otomobilin bagaj kapağının üzerinde yolculuk yaptı. Trafikte ilerleyen otomobilin üzerindeki şahsın tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Şahsın rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken yan yola giren otomobil gözden kayboldu.
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