Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da bir mağarada 88 kök kenevir bitkisi ile kayalıklara saklanmış 7 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mağarada uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Mağarada arama yapan ekipler, 88 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kayalık alanda yapılan aramada da taşların arasına gizlenmiş 7 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA