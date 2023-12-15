Şanlıurfa\'da Yavru Aslan Öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarına bırakılmış halde bulunan yavru aslan, tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde öldü.

Siverek-Şanlıurfa 5'inci kilometresinde dün kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yol kenarına bırakıldı. Yavru aslanı fark eden öğrenciler durumu yetkililere bildirdi.

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Haydi Jandarma ekipleri ve Siverekli hayvanseverlerin katılımıyla, hassas koku alan köpeklerin yardımıyla yapılan aramalarda yavru aslan bitkin halde bulunarak, Siverek Hayvan Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Yavru aslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Siverek Hayvan Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınan yavru aslan veterinerlerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. - ŞANLIURFA