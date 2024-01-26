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Şanlıurfa'da Yoğun Kar Yağışı: Siverek Çermik Karayolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yoğun Kar Yağışı: Siverek Çermik Karayolu Ulaşıma Kapandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Siverek-Çermik karayolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde ve Karacadağ bölgesinde meydana gelen kar yağışı, kayan araçlar ve zincirleme kazalara sebep oldu. Kazalar maddi hasarla atlatılırken, karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa\'da Yoğun Kar Yağışı: Siverek Çermik Karayolu Ulaşıma Kapandı
26.01.2024 - 18:00,
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kazalar meydana geldi, Siverek Çermik karayolu ulaşıma kapandı.

Siverek ilçesinin yüksek kesimleri ve Karacadağ bölgesinde öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Siverek-Çermik karayolu 20. kilometresinde kayan araçlar nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kaza maddi hasarla atlatılırken, karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları yolu açmak için çalışmalarına devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Yoğun Kar Yağışı: Siverek Çermik Karayolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Yoğun Kar Yağışı: Siverek Çermik Karayolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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