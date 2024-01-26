Şanlıurfa\'da Yoğun Kar Yağışı: Siverek Çermik Karayolu Ulaşıma Kapandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kazalar meydana geldi, Siverek Çermik karayolu ulaşıma kapandı.

Siverek ilçesinin yüksek kesimleri ve Karacadağ bölgesinde öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Siverek-Çermik karayolu 20. kilometresinde kayan araçlar nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kaza maddi hasarla atlatılırken, karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları yolu açmak için çalışmalarına devam ediyor. - ŞANLIURFA