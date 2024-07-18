Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa\'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, narkotik jandarma köpeği tarafından 1 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

18.07.2024 14:30
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Şanlıurfa'da uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik jandarma köpeği ile yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik jandarma köpeği ile yapılan aramada, bagaj bölümünde 1 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Narkotik, Jandarma, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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