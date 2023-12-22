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Şanlıurfa'da öğretmen servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Şanlıurfa'da öğretmen servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis aracı sis sebebiyle devrildi. Kazada çok sayıda öğretmen yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa\'da öğretmen servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
22.12.2023 - 20:06,
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- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmen servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis aracının sis sebebiyle devrilmesi sonucu çok sayıda öğretmen yaralandı. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Siverek, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da öğretmen servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da öğretmen servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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