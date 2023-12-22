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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek•
- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmen servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis aracının sis sebebiyle devrilmesi sonucu çok sayıda öğretmen yaralandı. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da öğretmen servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika