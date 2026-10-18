Üvey anne ve 2 kişi, 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Üvey anne ve 2 kişi, 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiasıyla tutuklandı

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Üvey anne ve 2 kişi, 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiasıyla tutuklandı
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Siverek'te 8 yaşındaki çocuğa ütüyle işkence yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan üvey anne ve 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yanıkları bulunan çocuğun Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki çocuğa ütüyle işkence yaptığı iddia edilen üvey anne ile 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Siverek'in Ayvanat Mahallesi'nde 8 yaşındaki H.Z., üvey annesi B.Z. tarafından darbedilerek, vücudu ütüyle yakıldı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.Z. ile S.Z. ve S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vücudunda ağır yanıklar bulunan H.Z.'nin Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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