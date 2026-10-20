Şanlıurfa Siverek\'te şarampole düşen otomobilde sürücü ve 2 yolcu yaralandı

Şanlıurfa Siverek'te şarampole düşen otomobilde sürücü ve 2 yolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düşüp takla attı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı, ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düştü, kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolu Ediz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. (57) yönetimindeki 06 DH 7053 plakalı otomobil, Şanlıurfa istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı.
Meydana gelen kazada sürücü M.S. ile araçta yolcu olarak bulunan A.A. (51) ve M.A. (36) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlaatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?