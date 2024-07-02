Şanlıurfa Valiliği, anız yakan 206 kişiye 14 milyon TL para cezası uyguladı

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Şanlıurfa Valiliği, anız yakan 206 kişiye 14 milyon TL para cezası uygulandığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği'nin talimatı doğrultusunda kolluk kuvvetleri tarafından bütün anız yakma olaylarına müdahale ediliyor ve tutanak düzenlenerek hem idari para cezası uygulanıyor hem de adli işlem başlatılıyor. Vali Hasan Şıldak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, anız yakılmasına kesinlikle göz yummadıklarını belirterek, son 2 haftada anız yakan 206 kişiye yaklaşık 14 milyon TL para cezasının uygulandığını bildirdi. - ŞANLIURFA