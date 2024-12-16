Sansar Salvo Gözaltına Alındı

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"Sansar Salvo" olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan, klibinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Ataşehir'de yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 2,35 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL