Santa Maria Kilisesi saldırısı davasında 42 şüphelinin ceza talebi

Santa Maria Kilisesi saldırısı davasında 42 şüphelinin 7 yıl 6 ay ile 349 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi
İSTANBUL - Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında kar maskeli 2 saldırganın da bulunduğu 42 şüphelinin 7 yıl 6 ay ile 349 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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