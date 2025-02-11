Santorini'de 5.3 Şiddetinde Deprem - Son Dakika
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Santorini'de 5.3 Şiddetinde Deprem

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Yunanistan'ın Santorini Adası'nda 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi; hasar yok, OHAL sürüyor.

11.02.2025 11:12
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Yunanistan'ın turizm adası Santorini başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları'nda depremler devam ediyor. Santorini Adası bir kez daha sallandı.

5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM KORKUTTU

Günlerdir çeşitli büyüklüklerde depremlerin vurduğu Santorini'de dün akşam saatlerinde yerin 17 kilometre derinliğinde 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Yetkililer, Santorini Adasını vuran ve başkent Atina'da da hissedilen depremin son dönemlerde şuana kadar kaydedilen en şiddetli deprem olduğunu açıkladı. Yetkililer herhangi bir hasar ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

BÖLGE SÜREKLİ SALLANIYOR

Ayrıca Pazar günü de en büyüğü 4.0 olmak üzere en az 3, dün sabah saatlerinde de 4.0'dan büyük 3 deprem meydana geldiği kaydedildi.

12 BİNDEN FAZLA DEPREM

Turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alan Santorini, Ocak ayından bu yana bu yana sık sık sarsılıyor. Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı tarafından bölgede 12 bin 800'den fazla deprem tespit edildi. Bölgede yaşanan hareketlilik nedeniyle Santorini'ni bazı bölümlerinde toprak kaymaları da görüldü. Yetkililer, 26 Ocak'tan bu yana sarsıntıların yaşandığı adayı en az 11 bin kişi terk etti. Santorini de okullar hala kapalı.

1 MARTA KADAR OHAL İLAN EDİLDİ

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede devam eden sarsıntıların heyelan ve kaya düşmesi riskini artırması nedeniyle Santorini Adası'nda 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Santorini\'de 5.3 Şiddetinde Deprem
Kaynak: İHA

Yunanistan, Doğal Afet, 3-sayfa, Turizm, Deprem, Atina, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Santorini'de 5.3 Şiddetinde Deprem - Son Dakika

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