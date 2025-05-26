Sapanca'da 4 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde birçok suçtan aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli, saklandıkları evde polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Sapanca ilçesinde bir evde saklandıkları tespit edilen, hakkında çeşitli suçlardan toplam 34 adet aranma kaydı ve "Silahla tehdit" suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan K.K. (21), çeşitli suçlardan 78 adet aranma kaydı ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan Y.T. (23), çeşitli suçlardan 20 adet aranma kaydı ve "Nitelikli dolandırıcılık"tan toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.A. (23) ile "Nitelikli dolandırıcılık"tan ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan M.A. (27) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ev aramasında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 44 fişek ele geçirildi. - SAKARYA