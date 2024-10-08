Sarah'ın Katili Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Sarah'ın Katili Cezasına Çarptırıldı

Sarah Alı Shareef'in katili, ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıl hapis cezası aldı.

08.10.2024 20:30
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Yarı çıplak halde cesedi bulunmuştu...Sarah'ın katilinin cezası belli oldu

"Yeni doğmuş torunumun üstüne yemin ederim kadınla cinsel birlikteliğim olmadı"

KOCAELİ - Kocaeli'de "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evden çıkan ve tenha alanda yarı çıplak halde cesedi bulunan Sarah Alı Shareef'in öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eşine "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evinden çıkan yabancı uyruklu Sarah Alı Shareef (29), 24 Kasım 2022'de Agah Ateş Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi Hereke Amfi Tiyatro mevkiinde yarı çıplak halde ölü bulunmuştu. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin Ayhan K.gözaltına alınmıştı. Zanlı, alınan ilk ifadesinde Sarah Alı Shareef ile olay günü fuhuş için bir araya geldiklerini iddia ederek, para konusunda anlaşamadıklarını ve genç kadınla zorla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını itiraf etmişti. Zanlı ifadesinin devamında alkollü olduğunu, kadının bağırması üzerine paniklediğini, susturmak için ağzını kapattığı ve boğazını sıktığını, bunun neticesinde Sarah Alı Shareef'in hayatını kaybettiğini söylemişti. Alınan ifadesinin ardından zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Maktulle fuhuş için anlaştık ancak birliktelik yaşamadık"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Ayhan K. ve taraf avukatları katıldı. Söz hakkı verilen tutuklu sanık Ayhan K., "Sarah ile cinsel ilişkiye girmedim. Bu yöndeki suçlamaları kabul etmiyorum. Emniyette verdiğim savunmayı kabul etmiyorum, mahkemede anlattıklarım daha doğrudur. Maktulle fuhuş için anlaştık ancak birliktelik yaşamadık. Tanımadığım 3 şahıs Sarah'ı alıp götürdü, bir daha da onu görmedim" dedi.

"DNA bana aitse en büyük cezayı verin ama bana ait değil"

Mahkeme Başkanı İsmail Öztürk'ün, "İlişki yaşamadıysan kadında senin DNA ve diğer cinsel bulguların nasıl çıktı?" şeklindeki sorusu üzerine sanık Ayhan K., "Yeni doğmuş torunumun üstüne yemin ederim kadınla cinsel birlikteliğim olmadı. Önceki beyanlarımı tekrar ediyor ve suçlamaları kabul etmiyorum. DNA bana aitse en büyük cezayı verin ama bana ait değil. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum. Özgürlüğümü istiyorum, 23 aydır tutukluyum" diye konuştu.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıl hapis

Sanık Ayhan K., "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" müebbet hapis, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise sanık 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarah'ın Katili Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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