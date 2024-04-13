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Şarampole devrilen otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Somuncu Baba Mahallesi Yeni Mahalle Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan merkeze bağlı Hırkatol Köyüne giden Ayten U.idaresindeki 68 DL 619 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Nurten K. ve M.Y. yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.