Ayazağa selinde kayıp Ahmet Derin, sel sularında araca tutunurken görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Ayazağa selinde kayıp Ahmet Derin, sel sularında araca tutunurken görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer Ayazağa'yı vuran selde kaybolan Ahmet Derin'in bir araca tutunmaya çalıştığı anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Aranan bir diğer isim Haşim Ciritoğulları'nın Seyrantepe'deki iş yerinden ayrıldığı anlar da güvenlik kamerasında. Oğlu Enes Ciritoğulları, "Babamdan 4 gündür haber alamıyoruz" dedi.

Sarıyer Ayazağa'daki sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin'in sel sırasında bir araca tutunmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Haşim Ciritoğulları'nın ise Seyrantepe'deki iş yerinden çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'e ait görüntülere ulaşıldı.

SEL SULARI İÇİNDE ARACA TUTUNDU

Ahmet Derin'in sel sırasında bir araca tutunmaya çalıştığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Derin'in sel suları içinde araca tutunmaya çalıştığı görüldü.

İŞ YERİNDEN ÇIKIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haşim Ciritoğulları'nın ise Seyrantepe'de bulunan iş yerinden çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, Ciritoğulları'nın iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Haşim Ciritoğulları'nın oğlu Enes Ciritoğulları, "Babamdan 4 gündür haber alamıyoruz. Çalışmalar hala devam ediyor. 4. günün sonunda başladı çalışmalar. Ama hala bir ümit, bir umutla bekliyoruz. Çalışmaları takip ediyoruz. Herhangi bir iz yok. Bugün Ayazağa başlangıcından dere köprüsünün altına kadar biz aradık. Gönüllü ekipler vardı, AFAD'ın ekipleri vardı. Dere çalışması yaptık. Köprünün Kağıthane tarafına giden tarafında da başka bir ekip arıyor şu anda. Sıkışabilme ihtimalleri var. Bir yere takılabilme ihtimalleri var. Ölü ya da diri cenazelerimizi istiyoruz. Üç kayıp şu an babamla birlikte. Bütün herkes kayıplarını arıyor. Görenlerin, duyanların tarafımıza bilgi vermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandıAyazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı Selin ortasında yürek ısıtan an! Mahsur kalan bebeği kucağında uyutmaya çalıştıSelin ortasında yürek ısıtan an! Mahsur kalan bebeği kucağında uyutmaya çalıştı Selden geriye kalan manzara havadan görüntülendi! Tam 40 araçSelden geriye kalan manzara havadan görüntülendi! Tam 40 araç Selin vurduğu Ayazağa'da jandarma da sahadaSelin vurduğu Ayazağa'da jandarma da sahada İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacakİstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
Kaynak: İHA
Cep TelefonuHava DurumuAhmet DerinSeyrantepeİstanbulGüvenlik3. SayfaAyazağaSarıyerGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Aç kurtlar kapılara dayandı Halk diken üstünde Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde
Gece boyunca lapa lapa yağdı 20 santimetre kar var Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu 108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
Mansur Yavaş: Bu kadar yoğun parti değiştirme olmamıştı, sebepleri zamanla ortaya çıkacak Mansur Yavaş: Bu kadar yoğun parti değiştirme olmamıştı, sebepleri zamanla ortaya çıkacak
İBB davasında İmamoğlu’nun savunması tamamlandı Hz. Ali’nin sözlerini okudu İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu
Kışlak yolculuğu faciayla bitti Tüm serveti yok oldu Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu
Arda Güler’den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest
Selden geriye kalan manzara havadan görüntülendi Tam 40 araç Selden geriye kalan manzara havadan görüntülendi! Tam 40 araç
17:11
Erbakan, Muğla teşkilatının sirkeli su eylemi için görevden alma ihtimalini açıkladı
Erbakan, Muğla teşkilatının sirkeli su eylemi için görevden alma ihtimalini açıkladı
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
16:50
Dünya yıldızından korkutan haber Sedyeyle çıkarıldı
Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı
16:35
İmamoğlu çapraz sorguda Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
16:26
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!
16:25
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
15:45
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
15:01
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
14:41
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 17:30:38. #7.13#
SON DAKİKA: Ayazağa selinde kayıp Ahmet Derin, sel sularında araca tutunurken görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei