Sarıyer\'de Ahşap Kabin Yangını

Sarıyer'de iki katlı ahşap binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yangını sosyal medya hesabından canlı veren mahalle muhtarı ise dikkat çekti.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Hacet Sokak kuyu çıkmazında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan iki katlı ahşap binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, yan binadaki elektrik ve doğalgaz hatlarına sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler bölgeden ayrıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle muhtarı yangını canlı yayınla duyurdu

Büyükdere mahalle muhtarı Ali Yazıcı, yangının çıktığı ilk anları ve ekiplerin müdahale anlarını cep telefonuyla sosyal medya hesabından yaptı. Muhtar Yazıcı, yayın yaptığı esnada mahalle sakinlerine araçlarını bulundukları yerden kaldırmaları yönünde çağrıda bulunurken, "Sarıyer'den Beşiktaş'tan tüm itfaiyeler geldi müdahale sürüyor" dedi. - İSTANBUL