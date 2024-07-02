Sarıyer'de Alkollü Şahıs Yabancı Uyrukluları Tehdit Etti

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Sarıyer'de alkollü şahıs, elindeki bıçakla bir kafede oturan yabancı uyrukluları tehdit etti. Saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken; o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Sarıyer Maslak Mahallesi'ne saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.İ.(43) isimli şahıs bir sitenin önündeki kafede oturan yabancı uyrukluları bıçakla tehdit edip küfür ve hakaretlerde bulundu. "Delikanlınız gelsin ben Türküm Türküm, benim ülkem burası" diye bağıran saldırgan ardından olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Evinde gözaltına alınan M.İ.'nin olay sırasında alkollü olduğu öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL