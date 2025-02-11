Sarıyer'de Gecekonduda Yangın

3.Sayfa

Sarıyer'de yanan gecekondu küle döndü

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de tek katlı gecekonduda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın 17.10 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi Gazi Hasan Paşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin elektrik panosunda başlayan yangın gecekonduyu sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında kimsenin olmamasını önledi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı bölgede elektrikler kesilirken itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardında gecekondunun kullanılamaz hale geldiği görüntülendi.

"Çok şükür can kaybımız yok"

Evde kimse olmadığı için can kaybı yaşanmadığı söyleyen Sarıyer Merkez Mahallesi Muhtarı Kubilay Yıldırım, "Yangının elektrik panosundan çıktığı tahmin ediliyor. Yangın kontrol altına alındı ama Elektrik İdaresi'nden gelip elektrikleri kestiler. Çok şükür can kaybımız yok. Evde 3 kişinin yaşadığı fakat şu anda evde olmadıkları için kimseye bir şey olmadı." diye konuştu.