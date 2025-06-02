Sarıyer'de İETT Otobüsü Yandı - Son Dakika
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Sarıyer'de İETT Otobüsü Yandı

02.06.2025 14:05
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Sarıyer'de otobüs yangınında 25 yolcu tahliye edildi, yaralanan olmadı. Olayda otobüs kullanılamaz hale geldi.

Sarıyer'de İETT otobüsü alevlere teslim oldu

25 yolcu kısa sürede tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı

İSTANBUL - Sarıyer'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünde yangın çıktı. Sağa çekilen araç kısa sürede tahliye edilirken, alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 11.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi Hacıosman Bayırı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29D hattında sefer yapan Özer Kılıç idaresindeki 34 HO 1938 plakalı İETT Otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 25 yolcuyu tahliye etti. Kısa sürede büyüyen yangın tüm otobüsü sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, otobüs şoförü Özer Kılıç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kılıç'ın emniyette iki kaydının bulunduğu öğrenildi. Otobüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Sarıyer, İETT, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de İETT Otobüsü Yandı - Son Dakika

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