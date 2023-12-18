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Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın çıktı - Son Dakika
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Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın çıktı

Sarıyer Kireçburnu Mahallesi'nde hareket halinde olan bir İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otobüste maddi hasar meydana geldi.

Sarıyer\'de İETT otobüsünde yangın çıktı
18.12.2023 - 19:15,
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Sarıyer'de hareket halindeki İETT otobüsünde yangın

İSTANBUL - Sarıyer'de hareket halinde olan bir İETT Özel Halk otobüsünde yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan otobüse itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Kireçburnu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarabyaüstü - Kabataş seferini yapan 34 HO 2568 plakalı İETT Özel halk otobüsü hareket halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför otobüsü durdurarak içerisinde bulunan yolcuları tahliye etti. Çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle müdahalede bulunduğu yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile söndürüldü.

Yangın esnasında yangın tüpleri ile müdahalede bulunan Kireçburnu Muhtarı Çağlar Coşkun, " Klima sistemindeki arıza sebebiyle araç 3 dakika içinde alev aldı. Şoför arkadaşımızın ve mahalledeki vatandaşların yardımıyla yangını söndürdük. Herhangi bir can kaybımız yok. İçeride bulunan az sayıda yolcu da tahliye edildi. Çok şükür can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yangında can kaybımızın olmaması sevindirici" şeklinde konuştu.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın nedeniyle İETT Otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
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