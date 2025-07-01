Sarıyer\'de Kaybolan Genç Bulundu

Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Plajı'nda denize giren ve kaybolan 18 yaşındaki Enes Açıkça'nın Kilyos Sahilde cansız bedeni bulundu.

Olay, 29 Haziran Pazar günü sabah saat 08.00 sıralarında Kısırkaya Plajı'nda meydana gelmişti. Sedat Yağız (22) ve Enes Açıkça (18) isimli iki genç yasak olmasına rağmen denize girmişti. Gençler denize girdikten kısa süre sonra dalgaların arasında kaybolmuştu. İhbar üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Sabah saat 05.47'de olay yerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, Kilyos Sahili'nde Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından Enes Açıkça'nın cansız bedenini kıyıya vurmuş halde bulundu. Öte yandan, yetkililerin Sedat Yağız'ı (22) arama çalışmalarına havadan devam ettiği görüldü.

"Burası çok tehlikeli bir deniz"

Kilyos Sahilin tehlikeli olduğunu söyleyen spor hocası Uğur Ütük, "Kilyos'tan görüştüm arkadaşlar cumartesi ve pazar günü plajın kapalı olduğunu söylediler. Çok rüzgarlı olduğu için. Biz sabah 08.00 sıralarında geldik buraya spor yapmak için. Bize de sordular ama biz pek bir şey görmedik. Dalgıç arkadaşlar da kaybolan kişileri arıyor. Fakat bizim de çok fazla bilginiz yok. Daha önce biz buraya geldiğimizde birkaç takımla geldik. Çok dalgalı olduğunda yüzmeye izin vermiyorlardı zaten. Burası çok tehlikeli bir deniz. Yüzme bilmeyenlerin girmesi sakıncalı ama maalesef giriyorlar. Cankurtaranları da dinlemiyorlar. Yazık gençlere" dedi. - İSTANBUL