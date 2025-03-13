Sarıyer'de Kimyasal Madde Sızıntısı

Sarıyer'de tankerden otoyola yayılan kimyasal madde ekipleri harekete geçirdi

İSTANBUL - İstanbul'da bir arıtma tesisine kimyasal madde taşıyan tanker bilinmeyen bir nedenle delindi. Yola akan kimyasal madde ekipleri harekete geçirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sarıyer ilçesi, kuzey çevre otoyolu Kilyos çıkışı Edirne istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 UEF 38 plakalı 5 ton ağırlığında kimyasal madde taşıyan tankerin haznesi otoyolda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle delindi. Delinme sonucu tankerden sızan kimyasal madde otoyola döküldü. Tanker sürücüsü durumu kısa sürede fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Delinme sonucu otoyola yayılan kimyasal maddenin, yanıcı ve patlayıcı özellikli madde olması ihtimali ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler tankerden otoyola yayılan maddenin endüstride ve su arıtma tesislerinde kullanılan demir klorür olduğunu belirledi. Ardından bölgeye sevk edilen otoyol düzenleme ekipleri tarafından demir klorür maddesinin yola yayıldığı kısımlara kumlama çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından tanker karşı istikamete doğru döndürüldü ve kimyasal madde hazneden kontrollü şekilde tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.