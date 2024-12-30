Sarıyer'de Metruk Bina Balkonu Çöktü, İki Araç Zarar Gördü

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İstanbul Sarıyer'de 4 katlı metruk bir binanın balkonu çöktü. Olayda iki araç hasar görürken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay, akşam saatlerinde Sarıyer Merkez Mahallesi Ortaçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk bir binanın balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında park halindeki 27 TP 661 plakalı Hyundai marka araç ve 34 JS 5477 plakalı Opel marka araç zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, metruk binanın tehlike oluşturan diğer parçaları itfaiye ekipleri tarafından alındı. İtfaiye ekiperi, yaptığı kontrolde binada kimsenin olmadığını belirledi.

"Bina tehlikeli olduğu için tahliye edilmişti"

Sarıyer Merkez Mahallesi Muhtarı Kubilay Yıldırım, "Bina zaten tehlikeli olduğu için boşaltılmıştı. Yağmurlu bir gün de değildi ama bir anda yıkıldı. Aşağıda iki araba vardı, onların üstüne yıkıldı ama Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Yıkım kararı bu bina tarihi eser sayıldığı için yoktu ama tahliye kararı vardı" dedi.

"Çok hasar var"

Aracı hasar gören Selçuk Şevki Özcan, "Arabam burada park halindeydi, üstüne yıkıldı. Sağ lastiğim sürtüyor, camlarım patladı. İleriye zor götürdük. Arabamda çok hasar var" diye konuştu.

"Arabanın içine bile taşlar düşmüş"

Hasar gören diğer arabanın sahibi Hayatı Danışmant ise, "Beni eşim aradı, yandaki bina yıkılınca sesi duyup beni aradı. Bizim arabanın önü, camı, farı ve vites kutusu gitmiş, dikiz aynam kopmuş. Heyecanla beni aradı. Ben de işten geldim, arabanın hali böyle. Arabanın içine taşlar da düşmüş" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL