Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Sarıyer\'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Sarıyer'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

14.10.2024 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de polis ekipleri tarafından farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda, kilolarca uyuşturucu madde, silah, nakit para ve uyuşturucu imalatı için gerekli ekipmanlar ele geçirildi. Operasyonların birinde tuzluk içerisinden 55 adet narkotik tohumu çıktı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, 5 Ekim tarihinde Maslak Mahallesi Taş Yoncası Sokak üzerinde motosikletli bir şahıs şüphe üzerine durduruldu. 2 adet suç kaydı bulunan şüpheli A.B.'nin üstü ve motosikleti didik didik arandı. Yapılan aramalarda, 14 parça halinde satışa hazır olmak üzere toplam 36,88 gram marijuanna ve satıştan elde edilen 7 bin 550 lira ele geçirildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Tuzluk içinde uyuşturucu bulundu

Öte yandan, polis ekipleri ihbar üzerinde 12 Ekim tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Adreste çok sayıda suç kaydı bulunan Ö.A ve Y.D isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 42,10 gram bonzai, 22 gram marihuana, 13,05 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki sorgularında uyuşturucuları Gümüşdere Mahallesi'ndeki bir başka adresten aldıklarını itiraf etti. Polis ekipleri tespit edilen adrese baskın için düğmeye bastı. Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyonda Türkmenistan uyruklu J.N., R.U. ve R.M. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 2 bin euro para, 8 adet kök halinde yaklaşık uzunlukları 2 metre olan sonradan yapılan tartımlarda yaş daralı ağırlığı 13 kilo 115 kilogram olan Hint keneviri, bin 800 gram marihuana, tuzluk içerisinde 55 adet narkotik tohumu, 3 kutu içerisinde toplam 10 adet narkotik tohumu ele geçirildi. Toplamda 14 kilo 937 gram marihuana, 42.10 bonzai, 13,05 gram metamfetamine el koyuldu. Yakalanan şüphelilerin oturum izni bulunmadığı belirlenirken, emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Operasyon, Sarıyer, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:13 Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı
10:41 Memura servis hizmeti devam edecek Memura servis hizmeti devam edecek
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
19:15 Samuel Eto’o’dan bir skandal hareket daha Samuel Eto'o'dan bir skandal hareket daha
18:56 Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki geleceği için bomba iddia Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği için bomba iddia
18:47 Başakşehir’de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe
18:25 Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay gönderme Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme
17:20 İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı
17:13 FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya’daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali
16:52 Teknik direktörünü yumrukladığı iddia edilen genç futbolcudan açıklama var Teknik direktörünü yumrukladığı iddia edilen genç futbolcudan açıklama var
16:37 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu
16:16 Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi’nde Galatasaray’ı 2-0 yendi Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 11:40:06. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.