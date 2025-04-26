Sarkıntılık ettiği genç kadını başından vurarak öldürdü

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Finanskent Mahallesi, 3125'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 1 çocuk annesi Yazgülü Coşkun (26), erkek arkadaşı M.T. ile birlikte arkadaşları G.Ç.'nin evine gitti. İddiaya göre, ev sahibi G.Ç.'nin genç kadına sarkıntılık etmesi üzerine tartışma çıktı.

SARKINTILIK ETTİĞİ KADINI POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU

Yazgülü Coşkun ve erkek arkadaşı M.T., bu tartışmanın ardından evden ayrılıp yürüdükleri sırada G.Ç. peşlerinden geldi. G.Ç. sokakta genç kadına pompalı tüfekle ateş açtı. Yazgülü Çoşkun, başına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Çoşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Çoşkun'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli ise bir süre sonra polise teslim oldu. Öte yandan şüpheli G.Ç.'nin çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.(