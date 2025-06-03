Sason\'da Aile Rehin Alma Olayı

Batman'ın Sason ilçesinde ailesini tahra ile rehin alan şahıs, 6 saat sonra ikna edilerek teslim oldu.

Yaylatepe Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ö.G. (30), kaldıkları evde annesi, babası ve kız kardeşini tahra ile rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye polis ile özel hareket polisleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat içeride mahsur kalan anne, baba ve kızları, jandarma eşliğinde itfaiye ekipleri tarafından evden itfaiyenin sepetli aracıyla aşağı indirildi.

M.Ö.G. ise, yaklaşık 6 saatlik ikna çalışmalarının ardından teslim oldu. M.Ö.G., tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Oğlu tarafından rehin alınıp sonra kurtarılan baba Yasin G., oğlunun 15-20 yıldır psikiyatri tedavisi aldığını belirterek, "Aynı odadaydık. Her halde son aylarda ilacını kullanamadı. Son bir hafta hastanede yatırdık, taburcu oldu bu sefer kontrole gitmedi. Niye gitmediğini sordum, küfür etti. Kapıyı üstüme kapattı, elinde tahra vardı" dedi. - BATMAN