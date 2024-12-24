Satın aldığı dolaptan çıkanları görünce telefona sarıldı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, ikinci el eşya alım satımı yapan esnaf Kadir Terlikli, satın aldığı mutfak dolabının içerisinde 12 tam altın buldu. Müşterisini arayan Terlikli, miktarını teyit ettiği altınları Elif-Selahattin Karaburç çiftine iade etti.

DEPREMZEDE ÇİFT SATTI, İÇİNDEN SERVET ÇIKTI

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen 3 katlı binanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede orta hasarlı olduğu tespit edildi. Öngörülen yasal süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alamayan bina ağır hasarlıya dönmesiyle yıkım kararı verildi. Aile binası olan 3 katlı evinin yıkım kararı verilen bina sahibi Selahattin Karaburç, evdeki dolap ve benzeri eşyaları, ikinci el eşya alım satımı yapan esnaf Kadir Terlikli'ye anlaşarak sattı. Kadir Terlikli, evin eşyalarını sökerek iş yerine götürdü. Terlikli, tadilat sırasında mutfak dolabının içinde 240 bin TL değerinde 12 tam altın olan cüzdan buldu. Müşterisini arayan Terlikli, miktarını teyit ettiği altınları iade etti.

"HAKKIM OLMAYANI ALMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Eşyaları pazarlık usulü aldığını belirten Kadir Terlikli, "Ben binanın içerisinde bulunan eşyalara pazarlık ederek aldım. Pazarlığımızda altın yoktu, hakkım olmayanı almam mümkün değildi. Altınları teslim ettiğim için huzurluyum" dedi.

"MÜJDEM VAR DİYEREK ARADI"

Selahattin Karaburç ise eşyalarını sattığı esnafın "Size müjdem var, iş yerime gelin" diyerek telefonla aradığını söyledi. Eşi ile geldiğinde altınları gördüğünü ve çok şaşırdığını belirten Karaburç,' "Uzun yıllar biriktirdiğim altınlarımdı. Şok oldum. Nereye koyduğumu hatırlamıyordum. Bana eşini al gel sana müjdem var dedi. Merakla eşim Elif'i de alarak geldim. Bana 12 Cumhuriyet altınını mutfak dolabının içerisinde bulduklarını söyledi. Şaşırdım kaldım. Allah kendisinden razı olsun' diye konuştu.