Savcı Maradona'nın ölüm döşeğindeki fotoğrafını gösterdi, mahkeme salonu buz kesti - Son Dakika
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Savcı Maradona'nın ölüm döşeğindeki fotoğrafını gösterdi, mahkeme salonu buz kesti

Savcı Maradona\'nın ölüm döşeğindeki fotoğrafını gösterdi, mahkeme salonu buz kesti

Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin davada, savcı Patricio Ferrari duruşma sırasında Maradona'nın ölüm döşeğindeki fotoğrafını göstererek sağlık ekibini sert şekilde eleştirdi.

12.03.2025 01:20
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Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin dava Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te başladı. Mahkemeye savcı Patricio Ferrari damga vurdu.

MARADONA'NIN ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Mahkemede konuşan Ferrari, Maradona'nın ölüm döşeğindeki fotoğrafını hakime göstererek, "Maradona işte böyle öldü. Eğer biri size Diego'ya ne olduğunu görmediğinizi söylüyorsa, yalan söylüyordur." ifadesini kullandı.

"BUNUN BİR CİNAYET OLMADIĞINI SÖYLEYENLER YALAN SÖYLÜYORDUR"

Maradona'nın bakım koşullarına değinen Ferrari, "Durum gayet açık. Kendi yakınınızı düşünün; günlerce bir yatakta yatan birini görseniz, bunun bir cinayet olmadığını söyleyenler yalan söylüyordur." dedi. Savcının gösterdiği fotoğrafta, Maradona'nın karnının şiştiği ve etrafında kimsenin bulunmadığı görüldü.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Fotoğrafı gören kızları Dalma ve Gianinna'nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Efsane futbolcunun sağlık ekibinde yer alan yedi kişi, ihmal sonucu ölüme yol açmakla suçlanıyor. Yerel basına göre, sanıklar "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanıyor ve suçlu bulundukları taktirde 8 ila 25 yıl arasında hapis cezası alabilecekleri yönde değerlendirme yapılıyor.

MARADONA'NIN ÖLÜMÜ

Ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı. Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım'da Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Savcı Maradona'nın ölüm döşeğindeki fotoğrafını gösterdi, mahkeme salonu buz kesti - Son Dakika

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