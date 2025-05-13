Sean \'Diddy\' Combs davasında mide bulandıran bir skandal detay daha

Sean 'Diddy' Combs'un yargılandığı davada savcılar, Diddy'nin çılgın partilerde erkek eskortlara cinsel eylemler yaptırdığını belirtti. İddiaya göre ünlü star, erkek eskortu bir kadının ağzına işemeye zorladı.

Sean 'Diddy' Combs'un kız arkadaşını "her haftanın yarısında" uyuşturucu etkisi altında tuttuğu, filme aldığı "çılgın parti"ler sırasında erkek eskortlara cinsel eylemler yaptırdığı, bir mahkemede duyuldu.

Hip-hop mogülünün çarpıcı ceza davası bugün (Pazartesi, 12 Mayıs) başlarken, jüri üyelerine daha sonra bu kasetleri şantaj için kullandığı anlatıldı. ABD Yardımcı Savcısı Emily Johnson, eski kız arkadaşı Cassie Ventura'nın ve diğerlerinin yıllarca maruz kaldığı iddia edilen rahatsız edici istismar döngüsünü anlattı. Bunların videolarının olduğunu ve davanın ilerleyen aşamalarında kullanılacağını eklediler.

Bir karşılaşmada, iddia edildiğine göre, Diddy bir eskorta kadının ağzına işetmeye zorladı.

"Her haftanın yarısında, Cassie karanlık bir otel odasında, uyuşturucu etkisinde ve günlerce uyanık, erkek eskortlara yapmak istemediği cinsel eylemler gerçekleştiriyordu," dedi New York mahkemesindeki jüri üyelerine.

"Bu cinsel performanslar birden fazla gün sürüyor ve birden fazla eskort içeriyordu."

Johnson, Combs'un hem Ventura'yı hem de Jane olarak adlandırılan başka bir kadını kontrol etmek için "yalanlar, uyuşturucular, tehditler ve şiddet" kullandığını söyledi. "Sanık, cinsel ilişkinin çok spesifik, son derece organize bir şekilde gerçekleşmesinde ısrar ediyordu," diye ekledi.

Johnson, "I'll Be Missing You" hit şarkısının yaratıcısının karşılaşmaları kaydettiğini ve görüntüleri şantaj olarak kullandığını söyledi. "Onlarca ve onlarca erkek eskorta cinsel eylemler yaparken çekilen videoları yayınlayarak kariyerini mahvedebileceğini söyledi," dedi Johnson.

"Bunlar hayatının en aşağılayıcı gecelerinin hatıra eşyalarıydı."

Bir olayda, Ventura'nın "sanığın en son saldırısından yüzünde açık bir yara varken" bir çılgın partiye katılmaya zorlandığı iddia edildi.

Combs, savcının açılış konuşmasına böyle bir gecenin acımasız bir anlatımıyla başlamasıyla savunma masasında oturuyordu.

"Şimdi bir geceyle başlayalım. Sanık kız arkadaşının peşindeydi," dedi Johnson jüriye. 55 yaşındaki Combs'un, kız arkadaşının başka bir erkekle görüştüğünü öğrendikten sonra öfkelendiğini söyledi.

Silahlı ve koruması eşliğinde, onu bulmak için fırtına gibi çıktı.

"Silahını ve korumasını aldı ve adamı öldürdüğünü bağırdı," dedi Johnson. Combs, Ventura'yı bulduğunda, "onu vahşice dövdü, sırtına tekme atıp onu bir paçavra bebek gibi oraya buraya fırlattı."

"Bu Sean Combs," dedi Johnson, sanığı işaret ederek. "Toplum için o Puff Daddy veya Diddy'di, bir kültür ikonu, bir iş adamı, hayattan daha büyük. Ama onun başka bir yüzü vardı. Bir suç teşekkülü yürüten bir yüzü."

İddia edilen suçlar arasında adam kaçırma, kundakçılık, uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar, rüşvet ve adaletin engellenmesi yer alıyor. Combs, suçlamaları reddetti.

Diddy'nin mahkeme süreci sekiz hafta sürecek.